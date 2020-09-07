



- На прошлой неделе на внешних рынках было относительно спокойно. Евро к доллару снизился с 1,1890 до 1,1850, или на 0,4%.

Иностранные валюты к российскому рублю умеренно подорожали. Доллар вырос с 74,6 до 75,1 российского рубля, или на 0,6%. Евро подорожал с 88,7 до 88,9 российского рубля, или на 0,3%.





При этом на белорусском валютном рынке после длительного падения национальной валюты наступила передышка. Подешевели сразу три иностранные валюты. Доллар снизился на 1,09%, евро – на 1,44%, российский рубль подешевел на 1,69%.





В результате валютная корзина снизилась в цене на 1,46%, прервав серию из шести предыдущих недель роста.





Надо отметить, что последний раз все три иностранные валюты за неделю дешевели к белорусскому рублю во второй половине июля. Но при этом в самом начале прошлой недели, прежде чем перейти к падению, российский рубль и валютная корзина успели обновить исторические максимумы.





Что в итоге?





Что касается прогноза, коррекция на валютном рынке может продолжиться на начавшейся неделе.





В результате доллар может снизится до 2,61 белорусского рубля.





Евро может подешеветь до 3,08 белорусского рубля.





А российский рубль может снизится до 3,45 белорусского рубля за 100 российских.





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