Спасали рубль: Беларусь в августе 2020 года потеряла 6-ю часть ЗВР





В результате, золотовалютные резервы Беларуси на 1 сентября 2020 года составили $7,4578 млрд.





Регулятор не скрывает, что основной причиной снижения ЗВР стало сжигание резервов ради удовлетворения ажиотажного спроса на валюту.





«Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», - говорится в сообщении Нацбанка РБ.





Спрос на валюту резко стал своего рода экономической частью реакции населения Беларуси на фальсификацию итогов выборов и жесткие насилие вкупе с издевательствами и пытками вышедших на справедливые протесты граждан.





«Правительством и Национальным банком Республики Беларусь исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $351,7 млн.», - сказано в сообщении.





И это еще не всё: золотовалютные резервы страны могли бы потерять куда большую сумму, если бы не созданный Нацбанком дефицит наличной валюты и тотальный дефицит рублевой ликвидности, что привело к росту ставки по однодневным рублевым межбанковским кредитам в 6 раз с 3,92% годовых (10 августа) до 24% годовых (4 сентября), а также к частичному сокращению кредитования большинством банков РБ.





В сентябре вряд ли стоит ждать улучшения ситуации на фоне расправ над студентами, депортацией из страны лидеров протеста и забастовочного движения. Не добавит оптимизма и информация о том, что игнорирование рекомендаций ВОЗ в борьбе коронавирусом, возможно, обошлось стране не менее чем в 5 тыс. жизней граждан.





Ко всему перечисленному стоит добавить и набирающий скорость процесс вывод валютных вкладов из банков страны. Вкладчики внимательно наблюдали, как растет и удовлетворяется спрос на валюту, что говорят по этому поводу власти, как реагирует Нацбанк, роняя курс белорусского рубля с запоздавшими объяснениями. И судя по всему, ситуация качнулась не в пользу власти.





Белорусские власти уже попросили $1 млрд. кредита у России – этот кредит еще надо получить. Что-то зайдет от Фонда поддержки ОПЕК. Но это, на фоне медленно набирающего силу гражданского протеста в стране, может помочь как мертвому припарка.





И да, пугать белорусов тем, что курс белорусского рубля может снизиться еще больше, после трехкратной девальвации нацвалюты в 2011 году просто бесполезно.



