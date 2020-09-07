Bloomberg: пандемия может обойтись мировой экономике к 2025 году в $35 трлн
Мировая экономика находится на пике восстановления после кризиса, связанного с началом пандемии коронавируса COVID-19, но до конца 2020 года страны могут столкнуться с новыми проблемами, считают опрошенные Bloomberg эксперты. По мнению профессора Австралийского национального университета Уоррика Маккиббина, до 2025 года пандемия может стоить мировой экономике около $35 трлн.
«Вы должны привить довольно большую часть населения, прежде чем экономические потери начнут снижаться»,— считает господин Маккиббин. Он отметил, что потребуется еще немало времени, чтобы сделать разработанную вакцину доступной во всем мире.
Как отмечает Bloomberg, правительства ведущих экономик мира уже вложили триллионы долларов в меры поддержки. Благодаря этому растет производство в Германии, восстанавливается экономика Китая, снижается безработица в США. «Мы наблюдаем пиковый отскок. С этого момента импульс немного угасает»,— сказал советник по глобальной экономике Pacific Investment Management Йоахим Фелс. Сохранить наметившийся рост будет непросто, полагают эксперты. Правительства должны продолжать усилия по поддержке экономик, однако многие из них уже сейчас готовы приостановить «антивирусные» меры поддержки.
09:22 07/09/2020
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