







«Вы должны привить довольно большую часть населения, прежде чем экономические потери начнут снижаться»,— считает господин Маккиббин. Он отметил, что потребуется еще немало времени, чтобы сделать разработанную вакцину доступной во всем мире.





Как отмечает Bloomberg, правительства ведущих экономик мира уже вложили триллионы долларов в меры поддержки. Благодаря этому растет производство в Германии, восстанавливается экономика Китая, снижается безработица в США. «Мы наблюдаем пиковый отскок. С этого момента импульс немного угасает»,— сказал советник по глобальной экономике Pacific Investment Management Йоахим Фелс. Сохранить наметившийся рост будет непросто, полагают эксперты. Правительства должны продолжать усилия по поддержке экономик, однако многие из них уже сейчас готовы приостановить «антивирусные» меры поддержки.