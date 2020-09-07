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Чем известна компания PandaDoc, которая начала исход бизнесов из Парка высоких технологий

Руководство IT-компании PandaDoc, в отношении четырех сотрудников которой возбуждено уголовное дело, на прошлой неделе проинформировало, что вынуждено закрывать свой бизнес в Беларуси.

Чем известна компания PandaDoc, которая начала исход бизнесов из Парка высоких технологий
PandaDoc — первая IT-компания, покидающая белорусский Парк высоких технологий из-за глубокого политического кризиса в стране.

«Завтра твоей страны» изучило, что это за бизнес и насколько влиятельны его владельцы, чтобы их примеру последовали другие резиденты ПВТ. 

В заявлении PandaDoc указывается, что уголовное преследование сотрудников компании, обвиненных в хищениях в особо крупном размере, связано с гражданской позицией одного из основателей компании Микиты Микадо. Он — автор инициативы по оказанию материальной помощи  силовикам, увольняющимся из правоохранительных органов.       


PandaDoc была основана в 2011 году выпускниками БГУИРа Микитой Микадо (он также учился в Гавайском университете в Маноа) и Сергеем Борисюком (бизнес-администрирование изучал в БГУ) с целью разработки и продвижения продукта для работы с документооборотом. Головной офис компании находится в Сан-Франциско. В 2016 году в Минске был создан центр разработки, а в 2017 году местная «Пандадок» стала резидентом Парка высоких технологий.

В заявлении по ситуации вокруг минского офиса руководcтво PandaDoc пообещало «максимально ярко освещать этот процесс во всех международных медиа, политических и экономических кругах». Это точно не прибавит инвестиционной привлекательности Беларуси. Ведь несмотря на статус стартапа PandaDoc – всемирно известный бизнес с несколькими тысячами еще более известных клиентов.   

Компания является одним из лидеров в своей продуктовой нише и в последние годы регулярно становится участником авторитетных рейтингов.  

В начале этого года PandaDoc стала четвертой в топ-20 самых успешных разработчиков продуктов для управления контрактами (Top 20 Contract Management Software), составленный консалтинговой и маркетинговой компанией Capterra.

Журнал Forbes в текущем году поместил PandaDoc в список 500 лучших работодателей среди стартапов, созданных на американском рынке в течение 2010-2017 годов.

Не обошли вниманием PandaDoc и составители топ-5000 самых быстроразвивающихся бизнесов США издания Inc. Компания белорусов заняла в нем 1461-е место. За последние три года ее выручка увеличилась на 303%.

Пять компаний, созданных белорусами, вошли в число самых быстроразвивающихся бизнесов США
Николай Витовт
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