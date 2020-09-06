Белорусская карточная система БелКарт стремительно теряет позиции

Это сокращение отчасти было компенсировано увеличением числа карточек совместной системы БелКарт/Maestro, которых стало больше на 143,3 тыс., то есть 1 842,9 тыс.





В то же время, число карточек международных систем за полгода значительно выросло. В частности, число карточек MasterCard увеличилось на 255 тыс. и достигло 2 496,5 тыс. А количество карточек у VISA выросло на 120,3 тыс. и достигло 5 240,6 тыс. У Union Pay количество карточек увеличилось всего на 0,4 тыс. — до 2,9 тыс.







