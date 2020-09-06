+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

УАЗ предложил оценить новый дизайн "Буханки", который придумали к "столетию СССР"

В соцсетях УАЗа появилось изображение фургона УАЗ-452, или "Буханки", с новой внешностью, созданной дизайнером Андреем Давыдовым, сообщает motor.ru.


Ульяновский автозавод попросил россиян оценить эскиз и опубликовал голосование с четырьмя вариантами ответов. Давыдов в своем Instagram отметил, что разработал дизайн к "столетию СССР". На эскизе "Буханка" получила широкую колесную базу, белый кузов с необычными зеркалами заднего вида, новый бампер и черные колесные арки. Передняя часть полностью переделана – о внешности классического фургона напоминают лишь уменьшенная трапециевидная решетка радиатора и шильдик над футуристичными светодиодными фарами, визуально объединенными черной панелью.

На данный момент почти половина пользователей оценила новый дизайн положительно, выбрав в голосовании вариант "Да, смотрится свежо и стильно". "Спорным" эскиз посчитали около 28% проголосовавших, еще 17% предложили УАЗу не менять облик классики. Чуть более 7% забраковали дизайн, раскритиковав форму и размер оптики, а также малую площадь остекления. Многие посоветовали автозаводу не спешить со сменой дизайна, а поработать над качеством актуального УАЗ-452.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]