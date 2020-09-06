Что несет белорусам «ограниченный дефолт» компании Гуцериева?









РуссНефть — это нефтяная компания, основанная в 2002 году Михаилом Гуцериевым. Данный актив входит в финансово-промышленную группу САФМАР. РуссНефть включена правительством России в перечень системообразующих нефтегазовых корпораций.





По данным Moody’s, РуссНефть не осуществила платежи по долгу в размере 46 млн USD, срок погашения которых наступил в 1 и 2 квартале. В результате, по оценке аналитиков агентства, компания находится в состоянии «ограниченного дефолта».





Недавно РуссНефть опубликовала финансовый отчет по международным стандартам (МСФО) за полугодие. В отчете сообщается, что РуссНефть «нарушила график погашения основного долга, в связи с чем у кредитора возникло право досрочного истребования всей суммы займа по договору». РуссНефть ведет с кредиторами переговоры о реструктуризации, включая возможное изменение графика платежей.





По информации Moody’s, на начало года у РуссНефти было 1,19 млрд USD долга и 3 млрд RUB ликвидных активов на балансе. Также у компании «устойчиво слабые» показатели ликвидности, а падение цен на нефть лишь усугубило ситуацию.





Какое дело белорусам до российской нефтяной компании?





Семья Гуцериевых имеет в нашей стране довольно крупные активы. Прежде всего это Славкалий и Паритетбанк. В апреле Государственный комитет по имуществу сообщил, что Паритетбанк выкупила кипрская компания Beristore Holdings Limited, подконтрольная бизнесмену Саиду Гуцериеву (сын Михаила Гуцериева). Сумма сделки до сих пор официально не объявлена. Также покупка банка не прошла по статистике прямых иностранных инвестиций за 6 месяцев. По строке отчетности «стоимость проданных пакетов акций (составляющих более 10% в уставном фонде), принадлежащих государству» стоит прочерк.





По расчетам аналитика департамента оценки Duff&Phelps Максима Адаскевича, рыночная стоимость Паритетбанка составляет около 20–25 млн USD.





В мае 2015 года Минфин Беларуси, Банк развития Китая, Беларусбанк и Славкалий подписали меморандум по привлечению китайского кредита в размере 1,4 млрд USD. Промежуточным звеном по кредиту на строительство Нежинского ГОК под гарантии правительства выступил Беларусбанк. С учетом процентов и иных платежей, подлежащих уплате иностранному банку, гарантия была выдана на сумму около 1,9 млрд USD. Председателем совета директоров Славкалия является Михаил Гуцериев, одним из членов совета директоров — его сын Саид.



