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Все главные мировые автошоу окончательно перенесены на следующий год

Организаторы главных мировых автомобильных шоу окончательно решили не проводить их в текущем году. Ранее часть из автосалонов, к примеру, Нью-Йоркский, заявляли о предварительном переносе на конец лета-начало осени 2020-го. Единственным исключением остается шоу в Пекине, которое, как рассчитывают его устроители, все же стартует 26 сентября.



Женевский автосалон, окончательно отмененный буквально за несколько дней до открытия, состоится даже не в следующем, а только в 2022 году, объявили устроители шоу. Причина - значительные, превышающие 10 млн евро, финансовые потери в связи с поздним решением отложить проведение автосалона.

Известна новая дата проведения автошоу в Лос-Анджелесе - с 21 по 31 мая следующего года. Получается, что оно будет конкурировать с запланированным на 11-26 июня Детройтским автосалоном, и эксперты не берутся прогнозировать, как эти мероприятия будут "делить" между собой главные премьеры автопроизводителей.

Парижский автосалон, ранее намеченный на октябрь, отменен - и новые даты проведения пока не называются. Организаторы шоу только заверяют, что вместе с партнерами активно ищут варианты.

SEMA Show в этом году пройдет не в Лас-Вегасе, а в виртуальном пространстве. Авторы проекта наметили на 2-6 ноября работу онлайн-площадки SEMA360, на которой бренды смогут рассказать о своих новинках и намерениях. Полноценная же выставка также запланирована на 2021 год, конкретные даты пока не обозначены.

Одно из старейших и престижнейших шоу Concorso d'Eleganza Villa d'Este, в рамках которого традиционно проходят мировые премьеры самых роскошных автомобилей, с октября текущего года перенесено на конец мая 2021-го.

Отмены и переносы затронули не только автосалоны, но и выставки тюнинга, классических автомобилей, коммерческой техники и так далее. С учетом последних новостей, касающихся течения коронавирусной пандемии и возможной ее второй волны уже в ближайшее время, сложно прогнозировать, останутся ли новые даты проведения шоу действительными или и их организаторам придется пересмотреть.
Интерфакс
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