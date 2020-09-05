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«Савушкин продукт» входит в тройку крупнейших переработчиков молока на территории России и Беларуси

Выручка по итогам 2019 года у брестского холдинга составила 640 миллионов долларов


По этому показателю «Савушкин продукт» уступает только международным гигантам «Danone Group» («Данон Трейд») и «PepsiCo» («Вимм-Билль-Данн»), которые получили выручку в размере 1,695 и 1,552 млрд долларов соответственно. Об этом свидетельствуют данные рейтинга портала «Milknews» и консалтинговой компанией «Streda Consulting», пишет TUT.BY.

Отмечается, что рост выручки брестских молочников был обусловлен вхождением в состав холдинга двух предприятий - Березовского сыродельного комбината и «Оршанского горлачика». В топ-15 крупнейших переработчиков молока на территории России и Беларуси вошли еще три белорусские компании: Слуцкий сыродельный комбинат (выручка 331 млн долларов, 9-е место), могилевская «Бабушкина крынка» (241 млн долларов, 12-е место) и Минский молочный завод №1 (218 млн долларов, 13-е место).
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