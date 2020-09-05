Мошенники звонят от имени Ассоциации белорусских банков





В связи с участившимися случаями телефонного мошенничества, когда гражданам звонят якобы от имени Ассоциации белорусских банков и пытаются узнать у них данные о платежных картах, вкладах и т.п., Ассоциация предупреждает: это - мошенники!

Ассоциация не осуществляет никакие банковские операции с населением и юридическими лицами, не запрашивала и не запрашивает никакие сведения у клиентов банков.

При обращении к гражданам по данным вопросам от имени Ассоциации белорусских банков просим ни в коем случае не сообщать мошенникам конфиденциальные сведения о себе и своих банковских операциях и незамедлительно проинформировать об этом милицию, говорится в пресс-релизе АББ.