Мошенники звонят от имени Ассоциации белорусских банков
Участились случаи телефонного мошенничества от имени Ассоциации белорусских банков
В связи с участившимися случаями телефонного мошенничества, когда гражданам звонят якобы от имени Ассоциации белорусских банков и пытаются узнать у них данные о платежных картах, вкладах и т.п., Ассоциация предупреждает: это - мошенники!
Ассоциация не осуществляет никакие банковские операции с населением и юридическими лицами, не запрашивала и не запрашивает никакие сведения у клиентов банков.
При обращении к гражданам по данным вопросам от имени Ассоциации белорусских банков просим ни в коем случае не сообщать мошенникам конфиденциальные сведения о себе и своих банковских операциях и незамедлительно проинформировать об этом милицию, говорится в пресс-релизе АББ.
10:36 05/09/2020
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