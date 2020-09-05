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Беларусь прибавила 8 позиций в рейтинге инноваций. Но этот год всё "исправит"

Беларусь на 8 мест повысила свою позицию в Глобальном инновационном индексе. Наша страна в рейтинге 2020 года занимает 64-е место, а в 2019 году у нее было 72-е место. Из ряда показателей рейтинга лучшая позиция у нашей страны по качеству человеческого капитала и исследований.

Согласно рейтингу 2020 года, самой инновационной страной остается Швейцария, также в первой тройке Швеция и США. Великобритания на четвертом месте, у Нидерландов - пятое, далее в ТОП-10 следуют Дания, Финляндия, Сингапур, Германия и Южная Корея.

Россия в рейтинге на 47-м, Украина - на 45-м. Латвия и Литва находятся на 36-м месте и 40-м соответственно, Польша - на 38-м месте, сообщает reform.by. При этом все страны-соседи Беларуси ухудшили свои позиции на 1-2 места.

Что это значит?

По инновационному развитию Беларусь в 2020 году повысила свою позицию в мировом рейтинге - с 72-го до 64-го места. Рейтинг учитывает такие показатели как институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, развитие внутреннего рынка, развитие бизнеса.
Myfin.by
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