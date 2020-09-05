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Нацбанк: в дефиците валюты в Беларуси виновен коронавирус. А долларов не хватает даже в Евросоюзе

Начальник главного управления операций на финансовых рынках Национального банка Денис Горегляд рассказал 4 сентября, что в обменниках и банках валюты нет из-за технических сложностей с доставкой иностранной наличности в страну.

А все потому, что ЕС отменил перелеты из-за коронавируса.

«В этом году периодически возникал дефицит с наличными долларами в обменных пунктах. Но это было обусловлено не некими фундаментальными, а чисто техническими сложностями. Белорусские банки по наличной валюте работают с европейскими коллегами. В марте закрылось авиасообщение с ЕС и США. Из-за этого нехватка наличной американской валюты наблюдалась у европейских банков: не было физической возможности ее завезти из-за Атлантического океана. Зато евро было в обороте в избытке», — рассказал представитель Нацбанка, передает БелТА со ссылкой на  «СБ. Беларусь сегодня».


По словам Дениса Горегляда, полеты самолетов уже возобновились. Но и тут проблема. Летают только небольшие воздушные судна, куда не поместится вся валюта, нужная белорусским банкам.

Плюс у банков, сообщает представитель Нацбанка, не так много машин для перевозки долларов и евро. В связи с чем банки не справлялись с подвозом валюты в обменники и банкоматы в дни повышенного спроса, пишет telegraf.by
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