Радзиховский: «Лукономика жила за счет подачек России»

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что встреча лидеров России и Беларуси состоится в Москве в ближайшие две недели.





«Лукономика жила за счет подачек России»

– Совершенно понятно: говорить будут об условиях капитуляции. Лукашенко в безнадежном положении. Он выиграл битву с оппозицией, но его моральный авторитет, если он и был, в Белоруссии рухнул ниже плинтуса. К тому же у него крайне тяжелая экономическая ситуация.





Собственно говоря, вся эта лукономика изначально жила за счет подачек России. В последнее время, поскольку он довольно много взбрыкивал, эта рента стала меньше. И если Путин сейчас продолжит ее уменьшать или даже просто не нарастит, Лукашенко постигнет экономический крах. Например, у них там на $40 млрд внешнего долга, а золотовалютных резервов порядка 1 или 2 млрд. На обслуживание же внешнего долга надо не менее 4 млрд в год. Причем, основной кредитор – Россия.





Если Путин не нарастит экономическую помощь, положение Лукашенко станет очень тяжелым. А когда к тому же народ раздражен и тебя считают узурпатором и нелегитимным президентом, то, соответственно, и протесты возобновятся.





Естественно, он должен ползти на пузе и вилять хвостом, но вопрос заключается не в этом, а в том, чего хочет от него Путин. Вот это как раз не понятно.

«Своим спасением Лукашенко обязан Путину»

– Уже не раз звучала такая версия, что у Путина и Лукашенко уже якобы есть договоренность об уходе последнего в течение года через досрочные выборы. Вам такой вариант кажется вероятным?





– Не понятно, на кой черт это нужно Путину. Чего вообще Путин из кожи вон лезет, поддерживая Лукашенко? Зачем? Чтобы Лукашенко ушел? Да он и так бы ушел, если бы не было сейчас отчаянной российской поддержки: угроз ввести войска, многократных заявлений о том, что выборы состоялись, что мы полностью поддерживаем Лукашенко, и, наконец, о чем сам Лукашенко сказал: Россия им списала миллиард долларов.





Если бы Россия заняла хотя бы просто нейтральную позицию и сказала бы: «Ну, мы не знаем, разбирайтесь сами, как у вас прошли выборы. Вроде были у вас какие-то недостатки, но наше дело сторона»... Не уверен, что в такой ситуации Лукашенко бы слетел, но у него бы резко все ухудшилось.





На Западе у него кран перекрыт полностью, а если и Россия его блокирует, то на кого ему опираться? Разве что, на Китай, но Китай далеко и деньги на поддержку Лукашенко вышвыривать не будет. Своим спасением он, конечно, обязан Путину.





Я не очень понимаю, какой смысл его спасать, чтобы при этом добиваться его ухода.

«Присоединение Беларуси станет самым безумным поступком Путина»

– А Путину зачем было его спасать?





– Известно, что личные отношения у них – хуже некуда, хуже – только с Саакашвили. Тем не менее Путин изо всех сил спасал Лукашенко только из корпоративной солидарности диктаторов.





Уход диктатора для Путина смерти подобен. Это последне, самое мрачное предзнаменование лично для него: «То, что сейчас происходит с Лукашенко, в 2024 году произойдет со мной». Именно поэтому он отчаянно спасал другого диктатора.





Ведь либо создается прецедент ухода диктатора под давлением народа, либо создается прецедент, когда диктатор, несмотря на давление народа, остается. Естественно, что, если Путин в чем-то заинтересован, то не в Белоруссии, а в том, чтобы показать народу России: ничего у вас не выйдет. Сидел на пяти аршинах и сидеть буду! Вот вам пример – Лукашенко. Ни черта вы не смогли его выкинуть. И меня не сможете!









Только по этой единственной причине Путин поддерживал ненужного и ненавистного ему Лукашенко. И не думаю, что сейчас он будет его выгонять. И вообще, непонятно, если Лукашенко собрался уходить, на кой черт он так отчаянно сопротивлялся? Чтобы изобразить благородный вид, как бы я ухожу сам добровольно?





Он настроил против себя население, страшно разругался с Европой и загнал сам себя в безнадежный угол. Ради того, чтобы через год сказать: вот теперь я ухожу? А чего сразу не ушел? Конечно, в политике совершается масса абсурдных и алогичных действий, поэтому совсем исключить ничего нельзя. Но мне кажется, что вероятность ухода Лукашенко крайне мала.





– Еще часто говорят об «углублении интеграции», о том, что Путин присоединит Беларусь.





– Это, конечно, возможно. Но это был бы настолько безумный поступок со стороны Путина, что он вряд ли пойдет на такое. Это бы имело для него полный смысл год назад, когда он что-то такое пытался сделать. Но тогда это было бы предлогом остаться президентом после 2024 года. Только он открыл себе возможность остаться президентом безо всякой Беларуси. Теперь присоединять ее бессмысленно: экономика развалена, уровень жизни ниже, чем в России, население – 10 млн. Надо как-то поднимать этот уровень жизни.





Кроме того, присоединяя Беларусь, ты получаешь сильные сепаратистские настроения. И страшную реакция Запада. Американцы уже порадовали заявлением, что Путин должен уважать суверенитет Беларуси. А то Путин об этом не знал.





– Но ведь когда он «присоединял» Крым, бюджет полуострова был дотационный то ли на 75%, то ли на 76%, и это его не смутило. Как и предсказуемая на 100% реакция Запада.





– Да, но в Крыму все-таки только 2 млн человек, а главное, что он знал: присоединение Крыма вызовет огромный восторг в народе.





Где была и есть точка зрения, что Крым у нас несправедливо оттяпали, по сути – украли?! А еще – что там наши, и их там притесняют бандеровцы и все такое? Про Белоруссию ничего подобного никто не думает, и бандеровцев там нет. В целом, восторга по поводу присоединения не было бы.

Нужен ли Ротенбергу «Беларуськалий»?

– Возможны еще совсем паллиативные варианты типа приватизации наиболее вкусных белорусских предприятий. Но я не думаю, что это так сильно волнует Путина, – предполагает Радзиховский. – Он сам будет, что ли, владельцем того же «Беларуськалия»? Или если этот «Калий» достанется Тимченко или Ротенбергу, Путин будет ради них так расшибаться? Ему это так важно? То есть, отказаться – не откажется, но это не является для него исключительно важной политической задачей.





Думаю, ситуация такая: Лукашенко приползет целовать ноги, вилять хвостом и унижаться. И Путин получит полное моральное удовлетворение, вытерев его усами башмаки. Но Путин прекрасно знает, что сегодня Лукашенко унижается и клянчит, а завтра он снова ругается и хамит. Так что, в любом случае, только унижением Лука не отделается. И получит какие-нибудь российские военные базы в Беларуси, от чего Лука категорически отказывался ранее.









Зачем России нужны эти базы – одному Богу известно, но Путину хочется лишний раз щелкнуть пальцами под носом у Запада.





Полная ликвидация Беларуси как государства, конечно, возможна в безнадежном положении Лукашенко. Но то новый грандиозный скандал, новые санкции, очевидный открытый аншлюс и огромное недовольство белорусского общества. И никакого восторга в самой России, кроме Стрелкова и Прилепина.

– А Лукашенко мог всего этого избежать?





– У него был единственный вариант спасения: сесть за стол переговоров с оппозицией и плавно, тихо, мирно передать им власть под гарантии безопасности и т. п. Но он предпочел размахивать автоматом и обзываться. Значит, он загнал себя в угол, из которого выхода у него нет. Надо капитулировать на любых условиях.







