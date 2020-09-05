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Белорусский адвокат Денис Алейников уехал в Киев создавать аналог ПВТ

Адвокат, старший партнер белорусской юридической фирмы «Алейников и партнеры» Денис Алейников (один из создателей декрета президента № 8 «О цифровой экономике») стал советником вице-премьера Украины — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

В Киеве юрист будет участвовать в создании Diia City — глобального технологического хаба, аналога белорусского ПВТ.

Как рассказал 4 сентября Алейников, новое назначение он получил после подписания накануне указа президента Зеленского «О мерах по созданию благоприятных условий для развития ИТ-индустрии в Украине».

«Предстоит разработать немало законов, реализовывающих самые смелые желания визионеров и гарантирующих их защиту от вмешательства власти и силовиков. Для меня большая честь стать частью команды, Legal lead этого проекта и амбасадором Diia City!» — отметил адвокат.

Алейников также заявил, что гордится тем, что создано в белорусском ПВТ, и что ПВТ «в сердце навсегда». Этот проект (Diia City — Прим. ред.) не вместо ПВТ, а ВМЕСТЕ", — подчеркнул адвокат.

В дальнейшем юрист планирует жить на два города и вести юридическую практику и в Минске, и в Киеве.

Весной 2020 года Денис Алейников вошел в состав межведомственной рабочей группы для разработки проекта Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021−2025 годы, которая осуществляет методологическое руководство работой государственных органов и организаций по его подготовке.
Officelife.media
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