В Африке научились отапливать дома бананами

Жители Уганды будут получать энергию из бананов и продуктов жизнедеятельности коров. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщает Интерфакс со ссылкой на CNBC.

“Для производства биотоплива из органических материалов берут воду, навоз и мочу коровы. Смесь помещают в котел, который генерирует газ сразу в систему передачи на кухню”, — сообщают представители компании Green Heat International, которая взялась за производство нового для Уганды биотоплива.





Такой метод энергообеспечения является наиболее эффективным для страны, где большая часть населения работает в сельском хозяйстве, считает Управляющий директор компании Green Heat International Вианни Тумвезиджи.









Это особенно актуально сейчас, когда в стране наблюдается рост рождаемости и у жителей нет средств обеспечить себя дровами, которые являются дорогим сырьем в стране.





Напомним, результаты аудита плодоовощных отделов супермаркетов Украины показали, что самым дешевым фруктом из доступных на рынке оказался банан.



