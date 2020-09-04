На сегодняшний день на крупных предприятиях Беларуси обстановка спокойная, обстоятельства не способствуют проведению крупных забастовок, заявили представители стачкомов минских заводов во время презентации инициативы «Профсоюз Online» в Минске 4 августа, сообщает «Интерфакс».





«Когда был самый подъем, многие были готовы бастовать. Но 18 августа пришла бумага из министерства (промышленности – прим. «Интерфакс») подавлять всю активность. Сейчас обстановка на заводе не располагает к забастовке. Сказывается отсутствие свободного профсоюза», – заявил представитель стачкома Минского моторного завода Андрей Комлик-Яматин.





Об этом же сказал и член стачкома Минского тракторного завода (МТЗ) Вадим Пайвин: «На нашем заводе большая часть коллектива в целом поддерживает идею забастовки и сопротивления власти, но в силу привычки люди боятся потерять деньги, стагнируют».





«У нас есть актив – по 10-15 человек в каждом цеху. Но это не имеет массового характера. Люди боятся и устали. Наш стачком отказался от идеи сиюминутной забастовки», – добавил он.





Пайвин рассказал, что сейчас против актива рабочих МТЗ применяются «санкции» – их отправляют в дочерние предприятия холдинга – в Гайну и Оршу.









«Нас отправляют в ссылку. Сибири у нас нет, но есть Гайна», – пошутил он.

По словам члена стачкома Минского автомобильного завода (МАЗ) Сергея Гульцова, «сейчас на заводе тихо, но очень оптимистично».

«Забастовка не заканчивалась, кончились митинги. Есть отдельные ячейки активистов, которые друг другу доверяют. Они проводят свою личную итальянскую забастовку», – отметил член стачкома. При этом он констатировал, что рабочие не верят в поддержку фондов солидарности.





Председатель ассоциации «Белорусский конгресс демократических профсоюзов» Александр Ярошук также согласен с тем, что речи о масштабных забастовках пока не идет.





«У кого-то была эйфория, что рабочие войдут в забастовку и транзит власти будет обеспечен, но я видел и чувствовал неготовность рабочих бастовать», – заявил он. При этом Ярошук отметил, что «мы должны себе отдавать отчет, насколько серьезен ресурс власти, чтобы противостоять забастовочному движению».





Однако, по его словам, «ничего никуда не исчезло», пишет Брестская газета.





«В движение пришло все белорусское общество… И в той или иной форме я убежден, что забастовочная борьба продолжится – пусть и в новых формах, например, как итальянская забастовка. И эти формы близки к белорусам – это методы партизанской борьбы», – сказал Ярошук.



