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Oops! Власти не исключают закрытия двух сахарных заводов - сахар девать некуда

Правительство рассматривает два варианта решения участи сахарных заводов, рассказал заместитель премьер-министра Александр Субботин в интервью газете «Рэспубліка».


"Сейчас для наших внутренних потребностей достаточно двух заводов. И какие закрывать, а какие оставить? Везде работают люди. Раз нам хватает двух заводов для внутреннего рынка, значит, надо два завода ориентировать только на экспорт. Надо дозагружать их различными продуктами, чтобы они не только сахар производили, но и джемы, конфитюр и так далее", - заявил Субботин.

Субботин также сообщил, что сейчас себестоимость тонны сахара на заводах наконец вышла на уровень $350 вместо $500 в прошлом сезоне. Таков результат регулирования стоимости потребляемых заводами сырья и топливно-энергетических ресурсов.

В этом году урожай сахарной свеклы запланирован в объеме 4,9 млн тонн. Из такого количества сырья заводы смогут произвести 650 тыс. тонн сахара.
Источник: officelife
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