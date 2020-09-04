Белорусам пригрозили штрафами за обмен валюты вне банков

"В социальных сетях и мессенджерах появляются сообщения о создании ресурсов, предназначенных для помощи людям в обмене валют без посредников по договорному курсу", - проинформировали в ведомстве.





"МВД напоминает: согласно законодательству, валютно-обменные операции с участием физических лиц могут совершаться только в банковских учреждениях, имеющих специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Национальным банком Беларуси. Совершение валютно-обменных операций между физическими лицами запрещено", - подчеркнули в милиции..





Согласно статье 11.2 КоАП, скупка, продажа, обмен иностранной валюты без специального разрешения (лицензии) или государственной регистрации, покушение на такие нарушения наказываются штрафом от 50 до 150 базовых величин (1 БВ = Br7) с конфискацией предмета административного правонарушения.







