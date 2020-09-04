Немецкий экономист: Беларуси грозит потеря интеллектуальной элиты

Интервью DW с одним из подписантов.





Свыше 150 экономистов из более чем 25 стран обратились с открытым письмом в интернете к тем представителям властей и правоохранительных органов Беларуси, которые "хотят лучшего для своей страны и ее граждан".





Оно содержит предупреждение, что "катастрофические экономические последствия для граждан Беларуси неизбежны в случае военного насилия и дальнейшего нарушения прав человека и экономических прав".





Под призывом к представителям белорусского госаппарата "встать на правильную сторону истории" подписались, в частности, автор программы рыночных экономических реформ в Польше в 1990-е годы Лешек Бальцерович и известные российские экономисты Сергей Алексашенко и Владислав Иноземцев.





DW взяла интервью у одного из немецких подписантов воззвания. Профессор Гидо Фрибель (Guido Friebel) возглавляет в университете имени Гёте во Франкфурте-на-Майне кафедру управления персоналом.





Deutsche Welle: Услышав, что международные эксперты выступили с предупреждением о возможных катастрофических экономических последствиях нынешней ситуации в Беларуси, первым делом можно подумать: уж не призывают ли они прекратить массовые протесты и забастовки ради макроэкономической стабилизации?





Гидо Фрибель: Вовсе нет! Ключевой посыл письма: Беларуси угрожает нынешняя линия поведения авторитарных структур, именно она может нанести огромный ущерб белорусской экономике. При этом особый упор в тексте делается на недопустимости нарушения прав человека - как политических, так и экономических. Именно поэтому я и подписал это письмо, когда ко мне обратились некоторые коллеги, прежде всего - польские.





- В письме указывается на три ключевые опасности для экономики Беларуси: отток человеческого и финансового капитала, снижение кредитного рейтинга и рост долговой нагрузки, макроэкономическая дестабилизация и девальвация национальной валюты. Какую из этих угроз вы считаете наиболее значительной?





- Наибольшую опасность я вижу в том, что в случае дальнейшего обострения политической ситуации Беларусь может потерять свою интеллектуальную элиту. Может возникнуть ситуация, когда образованные, предприимчивые, инновационно мыслящие люди будут просто вынуждены покинуть свою страну.





Так, для белорусской экономики весьма важен динамично развивающийся IT-сектор, а в этой сфере работают как раз весьма мобильные люди. Было бы фатально, если бы им пришлось уехать. Потеря человеческого капитала, которым Беларусь весьма богата, стала бы, на мой взгляд, самой серьезной проблемой.





- А насколько велика опасность снижения кредитного рейтинга Беларуси из-за продолжающегося политического противостояния?





- Конечно, длительная политическая дестабилизация может привести к снижению странового рейтинга. Но не будем забывать: рейтинговые агентства, анализируя кредитоспособность страны, учитывают состояние демократии и ситуацию с правами и свободами человека, это - часть их системной оценки.





В нашем письме мы, к примеру, указываем, что экономическая свобода оказывается под угрозой, когда государство берет под свой контроль большой частный банк, как это произошло в Беларуси.





- Как мог бы выглядеть, с экономической точки зрения, оптимистический сценарий дальнейшего развития ситуации в Беларуси?





- Он состоял бы в уходе Лукашенко и создании некоего компромиссного правительства, в которое вошли бы представители как прежнего режима, так и оппозиции.





Это правительство договорилось бы о некоторых основополагающих политических принципах - свобода СМИ, прекращение преследований протестующих, а в экономической сфере, скажем, уделило бы повышенное внимание предприятиям малого и среднего бизнеса, поскольку они - динамичные, инновационные, они смогут двинуть страну вперед.





- А каков пессимистичный сценарий, опять-таки с экономической точки зрения?





- Самой большой проблемой стала бы вынужденная международная изоляция Беларуси - или ее самоизоляция. А если будет еще и ограничена свобода передвижения, которая из-за коронавируса и так уже пострадала, то это станет очень серьезным ударом, особенно по экономике знаний и занятым в ней людям.





- Способен ли российский рынок компенсировать Беларуси сотрудничество со странами Запада, если тем придется ввести эмбарго против режима Лукашенко в случае возможных широкомасштабных насильственных действий против населения?





- Я не могу себе представить, что дальнейшее сближение с одним большим партнером способно компенсировать утрату других. Это не сработает. Особенно в инновационных секторах белорусской экономики.





- А насколько хорошо вы знакомы с экономической ситуацией в Беларуси?





- Я не специалист конкретно по этой стране, но уже многие годы занимаюсь изучением процесса трансформации политических и экономических систем, в качестве консультанта участвовал в приватизационных проектах на территории бывшей ГДР и в России, к тому же являюсь издателем научного журнала Economics of Transition and Institutional Change ("Экономики переходного периода и институциональные изменения"), так что неплохо информирован о том, что происходит в России и в соседних с ней государствах.