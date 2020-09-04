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Аккумуляторный завод под Брестом попросил облисполком отменить решение о приостановке строительства завода

ООО «Аккумуляторный Альянс» обратился к председателю Брестского облисполкома Анатолию Лису с просьбой отменить свое решение.


ООО «Аккумуляторный Альянс» обратился к председателю Брестского облисполкома Анатолию Лису с просьбой отменить решение о приостановке строительства аккумуляторного завода. Об этом TUT.BY рассказали в пресс-службе предприятия.

На днях в интернете появилась копия обращения ООО «Аккумуляторный Альянс» в Брестский облисполком, подписанная директором Дмитрием Бутовым. В письме от 25 августа он просит отменить решение председателя Брестского облисполкома о приостановке строительства аккумуляторного завода.

Дмитрий Бутов аргументирует свою просьбу тем, что аккумуляторный завод получил все необходимые разрешения: положительные заключения государственной экологической и строительной экспертиз, а также разрешение на выбросы.

«После отмены указанного распоряжения предприятие сможет приступить к строительно-монтажным и пусконаладочным работам с последующим вводом в эксплуатацию. Дополнительно сообщаем, что в процессе выполнения пусконаладочных работ, а также после ввода объекта в эксплуатацию в рамках экологического мониторинга на предприятие будут приглашаться независимые эксперты с целью подтверждения экологической безопасности завода АКБ», — сообщается в письме.

В Сети также появилось похожее по тексту обращение в Администрацию президента. Письмо вызывает сомнения в подлинности, так как в нем не стояли подписи и штампы.

Пресс-служба ООО «Аккумуляторный Альянс» ответила TUT.BY, что подобного обращения в Администрацию президента руководство завода не составляло и не отправляло.

Напомним, 22 июня президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с жителями Бреста пообещал провести референдум по поводу строительства аккумуляторного завода.

«Мы приняли решение. Пусть решат жители. По аккумуляторному как решите, так и будет. Я вам это гарантирую и обещаю. Я займу нейтральную позицию, организую референдум. А вы, только без гвалта, шума. Определим место, будете звать людей, дебатировать. Как на выборах», – говорил тогда глава государства.

В числе участников встречи был местный экоактивист Дмитрий Бекалюк. Он согласился с предложением главы государства о проведении референдума.

«Если, как вы сказали, этот референдум состоится, брестчане только будут благодарны», – заявил он.

«В этом можешь не сомневаться. Это прямые полномочия президента – организовать рефе ндум в любой точке страны», – ответил  Лукашенко.
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