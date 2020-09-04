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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Долг Беларуси за газ составляет $328 млн.

Долг Беларуси перед Газпромом за потребленный газ в настоящее время составляет 328 млн. долларов.



«Есть с одной стороны задолженность в размере 328 млн долларов, которая за поставки газа существует, в том числе есть предоплата в размере 101 млн долларов. То есть вот эти две цифры, которые сегодня учитываются во взаиморасчетах», - сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Как сообщалось, сегодня премьеры РФ и Беларуси дали поручения проработать погашение указанной задолженности.

Что касается цен на газ на 2021 год, то позиция российской стороны не претерпела никаких изменений за последние 3 месяца.

«Эти переговоры в ближайшее время уже начнутся после погашения задолженности за газ», - заявил министр энергетики РФ.

Новак также сообщил, что «Белнефтехим» и российские нефтяные компании уже начали переговоры по условиям контрактов на 2021 год.
АФН
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