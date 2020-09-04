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Вопрос единой валюты не обсуждался: о чём говорили Лукашенко и Мишустин

Руководитель Беларуси Александр Лукашенко и российский премьер Михаил Мишустин не обсуждали вопрос единой валюты. Об этом посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил в интервью телеканалу "Россия-24", пишет ТАСС.



"Я вас разочарую. Нет", — ответил Мишустин на вопрос о том, говорили ли стороны о введении общих денег.

По словам Мезенцева, во время встречи Лукашенко и Мишустин затронули различные аспекты экономического, финансового, культурного и регионального взаимодействия Беларуси и России. Сам посол подчеркнул, что Россия не склоняет Беларусь к ускоренной интеграции, мол, шаги должны быть "равномерными и заинтересованными".

"Ради общего блага, а не чьего-либо одного. Это очень важная цель", — подчеркнул он.

Визит Мишустина в Минск предваряет встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая состоится в ближайшее время в Москве.
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