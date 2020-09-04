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Apple потеряла за день $180 млрд стоимости - рекордное падение в истории рынка США

Капитализация Apple Inc. по итогам торгов в четверг упала на 8%, что означает потерю почти $180 млрд.

Это рекордное дневное снижение стоимости для любой компании в истории американского рынка, сообщает издание Barrons's.

Тем не менее капитализация Apple по-прежнему существенно превышает $2 трлн.

Без учета текущего года предыдущий антирекорд был установлен Facebook, рыночная стоимость которого в июне 2018 года за одну сессию сократилась на $119 млрд (акции подешевели на 19%) из-за негативных прогнозов финансовых показателей на фоне скандала с Cambridge Analytica.

Кроме того, пару дней в марте 2020 года дневное падение капитализации Apple и Microsoft Corp. превышало $150 млрд.
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