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Конец айти-стране? 21 айти-компания из Беларуси хочет переехать в Литву

Правительство Литвы в среду приступило к рассмотрению плана помощи жителям Беларуси, в нем намечается предоставление помощи пострадавшим от репрессий минского режима белорусам. Министерство экономики и инноваций Литвы получило заявки на релокацию от 21 IT-компании из Беларуси.

 Об этом заявил глава ведомства Римантас Синкявичюс на заседании правительства Литвы по рассмотрению плана помощи жителям Беларуси, сообщает delfi.lt.

По словам министра, белорусские компании пока что сталкиваются с трудностями при регистрации. Например, банки не согласны открывать счета для этих компаний, так как в Литве действует закон о предотвращении отмывания денежных средств.

Министр внутренних дел Рита Тамашунене заявила, что сейчас активно идёт поиск решений по упрощению приезда белорусов в Литву, о чём ведутся переговоры и с Банком Литвы.

Кстати, глава минской айти-компании "IdeaSoft" Юрий Плешков рассказал в эфире Еврорадио, что недавно ему позвонили из Казахстана. В международном технопарке "Astana Hub" интересовались, не готова ли компания перебраться из белорусского Парка высоких технологий в казахский технопарк.
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