Oops! Международный мебельный форум в Минске перенесли на 2021 год

О причинах не сообщается, но о них несложно догадаться. Какой бизнесмен в здравом уме и твердой памяти поедет сейчас в Беларусь, если даже хоккеисты "Йоккерита" отказались играть в Минске с "Динамо", получив техническое поражение.

ХХVII Международная выставка деревообрабатывающего и мебельного производства "Мебельный форум" в Минске перенесена на 15-18 сентября 2021 года, сообщается на сайте Национального выставочного центра "БелЭкспо".

Изначально планировалось, что мероприятие пройдет 9-12 сентября 2020 года.

О причинах переноса не сообщается.



