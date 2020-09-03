Oops! Международный мебельный форум в Минске перенесли на 2021 год
О причинах не сообщается, но о них несложно догадаться. Какой бизнесмен в здравом уме и твердой памяти поедет сейчас в Беларусь, если даже хоккеисты "Йоккерита" отказались играть в Минске с "Динамо", получив техническое поражение.
ХХVII Международная выставка деревообрабатывающего и мебельного производства "Мебельный форум" в Минске перенесена на 15-18 сентября 2021 года, сообщается на сайте Национального выставочного центра "БелЭкспо".
Изначально планировалось, что мероприятие пройдет 9-12 сентября 2020 года.
О причинах переноса не сообщается.
"Белорусский партизан"
17:46 03/09/2020
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