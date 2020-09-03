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Этой осенью будут в моде перчатки фирмы "Акцент": коллектив предприятия вышел из провластного профсоюза

Членов ФПБ на предприятии больше не осталось.

Этой осенью будут в моде перчатки фирмы "Акцент": коллектив предприятия вышел из провластного профсоюза
Сотрудница компании рассказала belsat.eu, что решение было единогласным: «Мы подали заявление в Минск на ликвидацию нашей профсоюзной организации. Это не простой процесс – сама ликвидация. Может, решение будет принято в конце сентября. Но да, все люди вышли, 100%».

По словам сотрудницы гродненской фирмы «Акцент», ее коллеги приняли это решение по разным причинам, а все заявления написали в течение двух дней. Сейчас работники обсуждают создание ячейки независимого профсоюза на предприятии.

«Акцент» занимается производством перчаток, в компании работают около 150 человек.

По информации «Белсата» аналогичная ситуация сложилась на фабрике «Conte» в Гродно.
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