Эксперт о курсах валют: Негативный прогноз сбывается

Михаил Грачев. Какими будут колебания курсов иностранных валют в сентябре и до конца года? В комментарии Myfin.by свое мнение об этом высказал финансовый консультант





Долларов будет много и доллар будет дешевый

- Доллар США сейчас находится на межбанковском рынке Форекс под давлением. И с большой долей вероятности это давление сохранится на протяжении достаточно длительного периода – как минимум до конца 2020-го, а в перспективе – и следующие 1-2 года.





На прошлой неделе руководитель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступил с программной речью перед конгрессом США, в которой дал понять: нынешняя нулевая процентная ставка останется достаточно долго - пока это будет требоваться.





Целевой показатель инфляции, на который ориентируется американский регулятор, остается ниже прогнозного. По июлю инфляция находилась в годовом исчислении около 1% при прогнозе в 2% и вряд ли изменится в ближайшее время.





Поэтому монетарная политика США скорее всего останется прежней. Ставка будет равна нулю. И финансовая система будет накачиваться ликвидностью - абсолютно бесплатными долларами. То есть долларов хватит на всех. Их будет сколько потребуется - не только в экономике США, но и во всем мире.





На самом деле баланс Федрезерва США вырос до каких-то сумасшедших размеров - с начала этого года на 70% до 7 трлн долларов. Такого не было никогда. И ни конца ни краю этому процессу пока не видно.





Вывод простой: долларов будет много, их выпустят столько сколько надо, доллар будет дешевый. И на этом фоне инвесторы уходят в другие валюты. Отсюда достаточно закономерно усиливается интерес к евро.





Перспектива пары евро/доллар

- На текущей неделе валютная пара евро/доллар обновила локальный максимум с апреля 2018 года, когда евро в пике пробил отметку в 1,20. Но евро достаточно быстро скорректировался и сегодня торгуется на уровне 1,186. Это классика жанра. По достижении психологического уровня в 1,20 произошел отскок.





Но этот психологический рубеж будет пробиваться и тестироваться еще не один раз. До тех пор, пока пара евро/доллар окончательно не закрепится выше 1,20. И, на мой взгляд, до конца года пара может выйти в район 1,25-1,28 доллара за 1 евро.





Для российского рубля неожиданностей не предвидится

- С российским рублем все достаточно просто и банально. На прошлой неделе рубль несколько снизился по отношению к доллару, в пике поднимался до 75 рублей за доллар. Сейчас он откатил назад в район 73,8. На самом деле это достаточно корректная цифра. Ничего рискового здесь нет.





Бюджет России, несмотря на провал в первом полугодии, сейчас восстанавливается. Собирается мощный урожай зерновых, так что сельское хозяйство оказывает поддержку. Россия вышла на первое место по продаже золота, и ее золотодобыча выходит в лидеры в мировом масштабе.





Цена на нефть достаточно плотно закрепилась в районе 45 долларов за баррель. И с большой долей вероятности цена на нефть останется в пределах 45-48 долларов, поскольку до конца года ожидается восстановление мировой экономики, в том числе восстановление спроса прежде всего со стороны Китая, который является крупнейшим потребителем.





Так что никаких неожиданностей для российского рубля нет и не должно быть. С большой долей вероятности он будет находится в том же диапазоне - 70-75 рублей за 1 доллар.





С белорусским рублем все непросто, но он может вырасти

- А что касается белорусской национальной валюты, то, к сожалению, наш предыдущий прогноз сбылся. Мы увидели новые максимумы. В первую очередь это связано с некоторыми паническим настроениями на внутреннем рынке, обусловленными политической нестабильностью.





Впоследствии к физлицам добавились и юридические лица. Они начали массово конвертировать имеющиеся свободные белорусские активы в валюту – евро, доллар, российский рубль.





Были дни на Белорусской валютно-фондовой бирже, когда все три валюты, независимо от колебаний на внешних рынках, росли с одинаковой динамикой по 1,5%-2%. Это неестественно для рынка и говорит о том, что происходил переток из белорусской ликвидности в любую другую – по принципу «хватай что есть».





Но благодаря усилиям со стороны Национального банка – это отказ от кредита овернайт до середины октября и повышение межбанковской ставки, которая в моменте превышала 18-20% - ажиотаж удалось сбить.





Но надо отметить, что в банковской системе сейчас наблюдается большой дефицит ликвидности, причем уже не только валютной, но и рублевой. И если не будет очередного всплеска спроса или спекулятивной атаки внутри нашего рынка в отношении иностранных валют, то может пойти откат и в обратную сторону.





Ведь как ни крути, платежи и физических, и юридических лиц внутри страны совершаются в национальной валюте. И дефицит белорусского рубля может сказаться на том, что рубль укрепится к доллару, евро и к российском рублю. Это мы и увидели на текущей неделе.



Что в итоге?

- Цыплят по осени считают, но посмотрим, чем все это закончится. В конце недели ситуация станет более понятной. Велика вероятность, что дефицит на внутреннем рынке может привести к укреплению белорусского рубля. До каких пределов – об этом сейчас очень трудно говорить, потому что помимо экономических факторов здесь работают еще и психологические, которые зачастую не поддаются анализу.





Но я полагаю, что доллар с текущих 2 рубля 64 копейки может снизится до 2,55 – 2,50 рубля. Вероятность того, что опустится до начальных 2,40 за 1 доллар очень мала, но что уйдет ниже 2,60 - достаточно высока. А евро и российский рубль будут торговаться относительно изменений на внешних рынках.