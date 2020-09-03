Для поддержания курса рубля Нацбанк мог выбросить на биржу рекордную сумму ЗВР
Точно мы узнаем об этом не раньше понедельника, пока лишь предположение
Портал banki24.by оценил объем валютных интервенций, которые проводил Национальный банк Беларуси в августе с целью сглаживания колебаний курса. Ранее член правления НБРБ Дмитрий Мурин признал, что регулятор проводил валютные интервенции и ожидает сокращения резервов по итогам месяца.
Портал отмечает, что в марте 2020 года, когда в Беларуси бушевал валютный кризис, ЗВР сократились на рекордные 1,018 млрд USD. При этом резервные активы властей в валюте упали на 1,017 млрд USD, объем торгов по доллару на бирже за март составил 936,1 млн USD, а платежи Нацбанка и Минфина по валютным долгам — 226,5 млн USD.
Официальные данные по ЗВР на 1 сентября по графику появятся в понедельник. На сегодня известен объем биржевых торгов по паре USD/BYN — это 1,128 млрд USD. Заметно, что валютная паника в августе была больше, чем в марте. Оценка платежей Минфина и Нацбанка по долгам за август тоже появится 7 сентября.
Но в середине августа Нацбанк опубликовал приблизительную оценку расходов. Валовые оттоки по ссудам и бумагам и ценным бумагам в валюте прогнозировались в объеме 471,3 млн USD. Кроме этого, власти имели условные обязательства в валюте по сроку «август» на 744,9 млн USD. Таким образом, в августе Нацбанк находился в более сложной ситуации, чем в марте.
Возможно, именно поэтому правительство срочно запросило рефинансирование российских кредитов. Соответственно, интервенции на рынке с высокой вероятностью были таковы, что привели к сокращению ЗВР более чем на 1 млрд USD.
«Не исключаем, что рекорд по падению резервов в марте окажется перебит, причем с солидным запасом», — полагают banki24.by.
Источник: telegraf.bу
12:13 03/09/2020
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