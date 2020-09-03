Портал banki24.by оценил объем валютных интервенций, которые проводил Национальный банк Беларуси в августе с целью сглаживания колебаний курса. Ранее член правления НБРБ Дмитрий Мурин признал, что регулятор проводил валютные интервенции и ожидает сокращения резервов по итогам месяца.





Портал отмечает, что в марте 2020 года, когда в Беларуси бушевал валютный кризис, ЗВР сократились на рекордные 1,018 млрд USD. При этом резервные активы властей в валюте упали на 1,017 млрд USD, объем торгов по доллару на бирже за март составил 936,1 млн USD, а платежи Нацбанка и Минфина по валютным долгам — 226,5 млн USD.





Официальные данные по ЗВР на 1 сентября по графику появятся в понедельник. На сегодня известен объем биржевых торгов по паре USD/BYN — это 1,128 млрд USD. Заметно, что валютная паника в августе была больше, чем в марте. Оценка платежей Минфина и Нацбанка по долгам за август тоже появится 7 сентября.





Но в середине августа Нацбанк опубликовал приблизительную оценку расходов. Валовые оттоки по ссудам и бумагам и ценным бумагам в валюте прогнозировались в объеме 471,3 млн USD. Кроме этого, власти имели условные обязательства в валюте по сроку «август» на 744,9 млн USD. Таким образом, в августе Нацбанк находился в более сложной ситуации, чем в марте.





Возможно, именно поэтому правительство срочно запросило рефинансирование российских кредитов. Соответственно, интервенции на рынке с высокой вероятностью были таковы, что привели к сокращению ЗВР более чем на 1 млрд USD.





«Не исключаем, что рекорд по падению резервов в марте окажется перебит, причем с солидным запасом», — полагают banki24.by.