+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Деньги на пропаганду режима: бренды возвращают рекламу на госТВ

Вскоре после выборов и с началом гражданских протестов с беларуских телеканалов практически исчезла реклама: бренды приостанавливали кампании по ряду причин, чаще всего не озвучивая их публично.

Но к началу сентября рекламные паузы снова оживляются, прежде всего, со стороны производителей товаров для детей в рамках подготовки детей к школе. Мarketing.by связался с Игорем Новицким, генеральным директором ООО "Телевизионный рекламный альянс" и уточнил текущую ситуацию. 

- В начале действительно была приостановка размещения рекламы, причем и у некоторых беларуских рекламодателей, и у международных транснациональных компаний. Сейчас есть тренд на возвращение в самое ближайшее время, мы это обсуждаем с крупными рекламодателями, но конкретные компании озвучивать я бы не хотел. Могу только сказать, что до конца месяца все, кто снял рекламу, вернутся в эфир, может быть за редким исключением. Но мне пока о таких исключениях не известно.


- Со всеми еще только идут переговоры?

- Нет, уже есть компании, которые вернулись с рекламой.

- При возвращении компании обозначают каналы и передачи, в которых они не хотели бы размещаться?

- По каналам изменений нет: если в начале года был заключен контракт на определенные каналы, то по ним же и происходит и восстановление рекламных кампаний. Что касается неразмещения в некоторых передачах, то такие моменты в обсуждении есть - у каждого есть свои пожелания.

- Есть ли здесь закономерности? Скажем, никто не хочет размещаться в новостях...

- Нет. Можно видеть и по эфиру, и по мониторингу - рекламные блоки в новостях есть, в том числе реклама и от международных компаний.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]