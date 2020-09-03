Сегодня, 3 сентября, его жена, Александра Дикан, сообщила в Instagram, что на Виктора завели уголовное дело по статье 210 УК РБ.





Напомним, что 2 сентября в минский офис PandaDoc пришли сотрудники Департамента финансовых расследований. Примерно в шесть вечера они ушли, но двое сотрудников компании — директор минского офиса Дмитрий Рабцевич и менеджер по продукту Виктор Кувшинов — остались в ДФР.





В сториз в своем профиле в Instagram Александра рассказала, что «вчера ребят не отпустили, завезли в ИВС на Окрестина, мы были там до полдвенадцатого, у ДФР, так их не дождались».





— Сегодня позвонил мне адвокат, сказал, что завели на ребят уголовное дело, вменяют статью 210 пункт 4, срок лишения свободы от 5 до 12 лет. Непонятно, когда их выпустят, — сообщила Александра.





Статья 210 УК РБ — «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями». Ч. 4 статьи подразумевает хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере.





Наказание предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





В разговоре с журналистом TUT.BY Александра пояснила, что вчера «забрали семь человек, четверо остаются под охраной» и что дело завели в Департаменте финансовых расследований.





В Комитете госконтроля отказались комментировать ситуацию.





Что произошло 2 сентября?



