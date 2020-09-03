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Топ-менеджер PandaDoc проходит по 210-й статье Уголовного кодекса

Ситуация напоминает взятие заложников.

В отношении задержанного 2 сентября в Минске топ-менеджера компании PandaDoc Виктора Кувшинова возбуждено уголовное дело по п. 4 статьи 210 УК Беларуси. Об этом сообщила 3 сентября супруга Кувшинова Александра Дикан.

По ее словам, мужа перевели в изолятор временного содержания. О статье, по которой проходит супруг, Дикан сообщил его адвокат.

Кувшинова подозревают в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, что основатель PandaDoc Микита Микадо занял активную гражданскую позицию, является инициаторам ряда программ солидарности, в том числе - программы по переобучению сотрудников, которые решат уйти из "органов". Но сам Микадо находится в США. Понятно, что наезд на его людей - это месть.  
"Белорусский партизан"
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