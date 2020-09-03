Согласно результатам опроса, проведенного Научно-исследовательским экономическим институтом Министерства экономики, руководители организаций розничной торговли отметили во 2 квартале 2020 года снижение розничного товарооборота, объема продаж в натуральном выражении, рентабельности продаж и инвестиций, пишет Ежедневник.





Ухудшение ситуации отмечено также с обеспеченностью ресурсами и заказами на поставку товаров, что привело к сокращению складских запасов и сокращению количества занятых в отрасли. По многим другим факторам, сдерживающим деловую активность розницы, также зафиксированы негативные тенденции.





Так, индекс предпринимательской уверенности, который и без того находился в отрицательных значениях, за 2-й квартал 2020 года упал до рекордного за все время наблюдений значения - с минус 2 до минус 9.





(И это, заметим, произошло еще до президентских выборов. С тех пор ситуация явно только ухудшалась - прим. БП).





Как отмечается в исследовании, снижение индекса обусловлено ухудшением оценок экономического положения организаций и отражает сложности отрасли, вызванные пандемией коронавируса.





Уровень рентабельности организаций торговли во 2-м квартале 2020 года продолжил снижаться, но что указали 70% респондентов, при том, что на увеличение указали только 13%.





Среди факторов, сдерживающих развитие торговых организаций, особо обострился низкий платежеспособный спрос, на который указали 68% респондентов, хотя высокая конкуренция по-прежнему занимает лидирующее положение – на нее указали 78% респондентов.





Вырос также такой негативный фактор, как недостаток собственных оборотных средств (48%). При этом 47% респондентов среди сдерживающих негативных факторов назвали неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию.





Давая прогнозы на 3 квартал 2020 года, большинство опрошенных руководителей торговых организаций указали на небольшой рост розничного товарооборота и объема продаж в натуральном выражении, но при этом отметили снижение обеспеченности собственными ресурсами, снижение рентабельности и количества занятых.