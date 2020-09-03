



Об указанном оттоке вкладов сообщили в своем обзоре аналитики международного рейтингового агентства Fitch. Они подчеркнули, что отток зафиксирован ими в тех банках, которые имеют рейтинг агентства, и на которые приходится 60% все активов банковской системы РБ.





Дефицит ресурсов привел к тому, что некоторые банки временно ограничили или приостановили выдачу кредитов населению, а некоторые уже и юрлицам.





Ситуация усугубляется тем, что Национальный банк РБ не спешит удовлетворять потребность банков в рублевых ресурсах. Так, в пятницу 28 августа он провел аукцион по предоставлению кредитов банкам сроком на 5 дней, но при спросе в 1,33 млрд. рублей выдал банкам всего 0,55 млрд. рублей. А средневзвешенная ставка составила 18,57% годовых.





Нацбанк стремится создать дефицит рублевых ресурсов и сделать их более дорогими, чтобы воспрепятствовать совершению спекулятивных операций по покупке иностранной валюты.





Аналитики рейтингового агентства Fitch считают, что риск ликвидности у белорусских банков связан не с рублевыми средствами, а с возможностью ограничения доступа белорусских банков к иностранной валюте.





Дело в том, что, по данным на 1 июля текущего года, 63% от общего объема клиентских средств приходилось на иностранную валюту (11,6 млрд. долларов), тогда как иностранное финансирование составляло всего 5,1 млрд. долларов.





При этом способность белорусского Нацбанка оказать банкам помощь в иностранной валюте, как подчеркнули в Fitch, ограничена скромными резервами.





Помощь банкам, как считают в агентстве, может оказать Нацбанк, так как значительные валютные средства коммерческих банков (3,6 млрд. долларов на конец июня текущего года) вложены в долгосрочный белорусский суверенный долг. Часть этих средств, по мнению аналитиков, может быть возвращена государственным банкам в случае необходимости.





В агентстве считают, что возможности белорусских банков получить поддержку на внешних рынках в настоящее время неопределенны, но банки сохранят доступ к материнскому и, выборочно, к российскому банковскому финансированию во втором полугодии 2020 года.





Аналитики, говоря о выборочном доступе, по-видимому, имели в виду, что Белгазпромбанк финансирования от своих российских акционеров не получит из-за конфликта с властями РБ.





Газпром опубликовал отчётность за первое полугодие. Согласно этому документу на конец второго квартала на счетах в Белгазпромбанке газовый гигант хранил всего 77 млн российских рублей (по официальному курсу ЦБРФ на 30 июня это эквивалентно 1,1 млн. долларов).





Снижение по сравнению с началом года превысило 200(!) раз. Газпром вывел более 15 млрд. российских рублей из Белгазпромбанка.





Кроме того, по статье «прочие оборотные активы» в Белгазпромбанке в начале года находилось почти 2,5 млрд российских рублей, а к концу второго квартала осталось всего 0,020 млрд российских рублей.