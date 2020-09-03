Что будет осенью с ценами, курсом рубля и рынком труда





В ходе опроса 68,1% руководителей промпредприятий назвали экономическое положение своего предприятия удовлетворительным, 23,3% - плохим. Оценили они и экономическую конъюнктуру - по оценкам респондентов, в мае - июле она немного улучшилась: благоприятной ее назвали 47,6% руководителей (тремя месяцами ранее - 46,8%), в то же время неблагоприятной она была для 50,8%, пишет "Комсомольская правда"





Два основных положительных аспекта - замедление темпов снижения спроса и снижение темпов падения производства. При этом управленцы назвали сразу четыре фактора, которые ограничивают рост производства. Первый - нехватка денег для финансирования текущей деятельности (эту проблему назвали 47,6% респондентов), второй - неплатежи со стороны потребителей (с этим столкнулись 47,3% опрошенных). Кроме того, остро строят проблемы нехватки оборотных средств (42,5%) и недостаточного спроса на продукцию (38,3%).





Больше других дефицит оборотки испытывали транспортники (63,1% предприятий отрасли), в меньшей степени эта проблема коснулась предприятий торговли (49,2%).





Относительно успешно справляются с кредитами 58,2% предприятий - участников опроса. При этом в числе условий кредитования, которые за последние три месяца ухудшились, называли изменение стоимости кредитов и изменение условий их представления.





В отчете отмечено, что в мае-июле средний уровень загрузки производственных мощностей предприятий - участников мониторинга составил 70,5%.





Осенью вырастет спрос на продукцию?









В ходе опроса специалисты Нацбанка спросили у руководителей предприятий, чего они ожидают в августе-октябре. Ожидания следующие: параллельный рост объемов производства и спроса, увеличение отпускных цен. Работодатели не исключают сокращения числа занятых и надеются на то, что потребность в получении кредитов уменьшится.





82% участников мониторинга подчеркнули, что рост отпускных цен повлечет за собой рост цен потребительских. Кроме того, как ожидают опрошенные, в ближайшие два месяца обменный курс рубля снизится как по отношению к доллару, так и относительно российской валюты.





Стоит отметить, что опрос был проведен до президентских выборов.



