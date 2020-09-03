+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Директор НИИ экономики: призывы к неуплате налогов и ЖКУ - социально-экономическая диверсия

Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА директор Института экономики Национальной академии наук Василий Гурский.

"Призывы к забастовкам, неуплате налогов и коммунальных платежей направлены на разрушение сложившейся экономической системы в стране, на то, чтобы посеять хаос. Это прямая социально-экономическая диверсия. Если подобные призывы кто-то поддержит, это может привести к сокращению доходов бюджета и росту расходов на дотирование коммунальных служб. Это серьезно затруднит работу бюджетных организаций, прежде всего учреждений образования и здравоохранения. Это наши дети не смогут полноценно учиться. Это к нам не успеет доехать скорая помощь. Это в нашем доме не вывезут мусор и отключат горячую воду или отопление. Видимо, тех, кто озвучивает подобные призывы, это не волнует", - сказал Василий Гурский.

Василий Гурский подчеркнул, что подобные призывы - далеко не безобидная риторика. "Это серьезное оружие, способное нанести существенный урон нашей экономике и нам самим, - заявил он. - Здравомыслящим людям вне зависимости от политических убеждений нужно сохранить чувство ответственности за свою семью и за свою страну. Порядок в государстве необходимо сохранить любой ценой. Только в условиях порядка можно разобраться в сложившейся ситуации, найти конструктивный способ решения назревших проблем".

Василий Гурский забыл сказать, что в условиях ТАКОГО порядка, когда власть не желает слышать людей и сама даже не думает соблюдать закон, кроме протеста и акций гражданского неповиновения у народа средств заставить с собой считаться просто не остается. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]