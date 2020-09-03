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"Великий камень" вошел в инновационный альянс особых экономических зон свободной торговли

В новый альянс вошли 47 округов и регионов инновационного альянса зон свободной торговли Китая. "Великий камень" выступил в качестве одного из зарубежных участников создания альянса.


Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" вошел в инновационный альянс специальных особых экономических зон свободной торговли, сообщили БЕЛТА в парке.

"Участники инновационного альянса внутренней зоны свободной торговли Китая и некоторых ключевых зарубежных особых экономических зон инициировали совместное создание инновационного альянса специальных особых экономических зон свободной торговли в Шэньчжэне. Альянс будет активно реагировать на глобальные и региональные планы, такие как повестка дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, инициатива "Пояс и путь", инвестиционный план ЕС, повестка дня Африки до 2063 года", - сказали в парке.

В новый альянс вошли 47 округов и регионов инновационного альянса зон свободной торговли Китая. "Великий камень" выступил в качестве одного из зарубежных участников создания альянса. Также в их числе - зона свободной торговли Лекки в Нигерии, особая экономическая зона Сиануквиль в Камбодже, международная зона свободной торговли Джибути в Восточной Африке, индустриальный парк города Хамбантота в Шри-Ланке, Восточный индустриальный парк Эфиопии, Таиландско-китайский промышленный парк в Районге, экономическая зона Суэцкого канала и др.
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