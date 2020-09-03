



Как следует из подготовленного Минтруда и соцзащиты проекта указа президента Беларуси, «в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней работник имеет право, известив нанимателя в письменной форме за один день, приостановить работу на весь период до выплаты заработной платы».





При этом работник имеет право отсутствовать на рабочем месте в период приостановления работы, но средний заработок за ним не сохраняется. Кроме того, в период приостановления работы работникам разрешат работать полный день по совместительству.





В соответствии с проектом указа, наниматель должен будет «с уведомлением о вручении» сообщить работнику не позднее, чем за два дня о дате выплаты зарплаты. В этом случае работник обязан выйти на работу «не позднее следующего рабочего дня после дня выплаты заработной платы в полном объеме», отмечается в документе.





Не выйти на работу можно будет не всем

Между тем, в проекте оговаривается, что в ряде случаев не допускается приостановление работы. Перечень таких случаев определит правительство. В качестве компенсации за задержку выплаты зарплаты работникам таких предприятий планируется выплачивать компенсацию в размере 3% от оклада за каждый рабочий день задержки.





Кроме того, соответствии с проектом, планируется ужесточить порядок действия гражданско-правовых договоров. В частности, нанимателям будет запрещено заключение таких договоров, если в штате предприятия есть сотрудники, тарифно-квалификационные характеристики которых «содержат аналогичные трудовые функции». Также будет запрещено одновременное заключение или действие договоров с двумя и более гражданами на выполнение одинаковых работ. При нарушении данного порядка нанимателя оштрафуют.





Банки обяжут сообщать о выплате зарплаты





Кроме того, департамент госинспекции труда Минтруда получит право получать от банков сведения о выплате зарплаты.





Что в итоге?





Власти Беларуси готовятся к серьезным проблемам в экономике, в том числе задержкам по выплате заработной платы. Ранее, о проблемах в белорусской экономики предупредили рейтинговые агентства. Они готовятся пересмотреть рейтинги четырех белорусских банков.