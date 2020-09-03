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Белорусы будут расходовать энергию АЭС сами на себя?

Министр экономики Александр Червяков прокомментировал решение стран Балтии прекратить покупку электроэнергии у Беларуси после запуска АЭС в Островце.


"Если говорить об экономической стороне вопроса, то станция в первую очередь создавалась с целью снижения зависимости от поставок газа. И для этого планируется постепенно выводить из эксплуатации газовые генерирующие мощности, которые морально и физически устаревают. Во-вторых, мы планируем рост уровня потребления электрической энергии за счет стимулирования развития электроиндустрии", - сказал Александр Червяков, передает БЕЛТА.

Оценивая экономические последствия решения стран-соседей в среднесрочной перспективе, министр отметил, что оно, несомненно, станет дополнительным фактором для Беларуси, чтобы ускорить создание производств, ориентированных на потребление избыточной электроэнергии.
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