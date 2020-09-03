+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Ставки на кредитном аукционе достигли 22,25%

Национальный банк провел кредитный аукцион предоставления ресурсов на 7 дней.

Регулятор сообщает, что на аукцион поступила 51 заявка от 10 банков, которые предложили занять рубли по ставкам от 7,75% до 27% годовых. Просили банки в общей сложности 1,6 млрд рублей.

Оценив критичность ситуации, Нацбанк принял решение предоставить ресурсы на 1,1 млрд рублей по средневзвешенной ставке 22,25% годовых. Напомним, в пятницу средневзвешенная ставка сформировалась на уровне 18,57%, а наделю назад составляла 13,14%.

Ставка отсечения сегодня составила 20% годовых. Для сравнения: этот показатель в пятницу находился на уровне 16,1%, а неделю назад — на уровне 12,5% годовых.

Ставки растут из-за дефицита ликвидности. Иллюстрирует эту тенденцию и ситуация на рынке однодневного межбанковского кредитования, где ставки 1 сентября достигли 17,67% годовых против 10,63% на 25 августа.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]