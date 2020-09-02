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Песков о рефинансировании белорусского госдолга: Надо подождать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты между Москвой и Минском по поводу рефинансирования долга Беларуси продолжаются, и предложил дождаться визита премьера России Михаила Мишустина в белорусскую столицу.

"Мишустин же едет, и надо дождаться его контакта", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что уже 3 сентября в ходе визита Мишустина в Минск будет принято решение по поводу белорусского госдолга.

Песков также переадресовал в правительство вопрос о том, есть ли уже какое-то готовое решение по этой теме. "Контакты на эту тему продолжаются", - добавил пресс-секретарь президента.

Напомним, на днях Лукашенко заявил, что во время очередного разговора с Путиным договорился о российском кредите в $1 млрд для рефинансирования госдолга.
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