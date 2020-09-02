Основатель PandaDoc Микита Микадо: Мы честная IT-компания, в офисе искать нечего
Основатель компании PandaDoc Микита Микадо записал видеообращение по поводу обысков в минском офисе, назвав происходящее политическими репрессиями.
Как сообщалось ранее, задержан директор минского офиса Дмитрий Рабцевич. Его забрали из офиса. Не выходит на связь менеджер по продукту Виктор Кувшинов. За ним приехали прямо домой. О местонахождении Кувшинова и Рабцевича неизвестно.
Микита рассказал, что обыски проводил Департамент финрасследований Комитета госконтроля, что обыскивали также жилье некоторых сотрудников компании, что «кого-то забрали, и о местонахождении этих людей мы ничего не знаем».
Также он заявил, что считает обыски «политическими репрессиями».
«Уважаемые! — обратился Микадо к сотрудникам ДФР. — Искать в нашем минском офисе нечего, потому что мы честная IT-компания, никогда ничего не нарушали и работали вбелую».
Напомним, ранее фаундеры компании Сергей Борисюк и Микита Микадо объявили об инициативе по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию. Недавно было объявлено о 594 полученных заявках.
Источник: officelife
17:19 02/09/2020
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