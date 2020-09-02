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853 работника Гродненского мясокомбината требуют новых выборов. Иначе забастовка

Коллектив Гродненского мясокомбината направил обращение в Палату представителей, Генпрокуратуру и Гродненский областной совет депутатов.

853 работника Гродненского мясокомбината требуют новых выборов. Иначе забастовка
работники мясокомбината во время встречи с властями 14 августа
Работники выставили ряд требований — среди которых - новые выборы, прекращение насилия и наказание виновных в насилии и фальсификациях. Под обращением оставили подписи 853 сотрудника мясокомбината.

В своем письме они отметили, что выборы 9 августа прошли с нарушениями, что вызвало протесты по всей стране.

Требования коллектива Гродненского мясокомбината:

- соблюдать законодательство Беларуси;

- признать выборы 9 августа недействительными, провести новые открытые выборы с прозрачным подсчетом голосов, присутствием независимых наблюдателей;

- отставка Александра Лукашенко из-за потери доверия, главы ЦИК Лидии Ермошиной, главы МВД Юрия Караева;

- остановить насилие в отношении граждан Беларуси;

- расследовать все случаи, когда людей незаконно задерживали и били, и наказать виновных;

- наказать виновных в фальсификациях во время выборов.

"Мы призываем прекратить несправедливость и преследование граждан, прекратить физическое применение силы, не использовать оружие против беззащитных, не калечить людей пулями и дубинками, не оглушать гранатами, не травить газом, не закрывать в камерах, не фабриковать лживые обвинения против невиновных. Власть должна защищать свой народ. Мы не должны бояться власти", - говорится в письме.

Авторы обращения поставили условие: если их требования не выполнят в кратчайшие сроки, они оставляют за собой право на забастовку.
Источник: svaboda.org
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