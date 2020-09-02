+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Как и следовало ожидать: после двухдневной передышки доллар снова пошел в рост

Однако корзинае валют укрепилась за счет снижения евро и российского рубля.

Курс доллара вырос на 0,0066 BYN до 2,6459 BYN/USD. Доллар с начала месяца подешевел всего на 0,0089 BYN.

Курс евро обвалился на 0,0210 BYN до 3,1397 BYN/EUR. С начала сентября стоимость евровалюты снизилась на 0,0201 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0104 BYN до 3,5758 BYN/100 RUB. Российская валюта дешевеет уже второй день. Общее снижение составило 0,0211 BYN.


Рынок наличной валюты

По состоянию на 13.30 белорусские банки готовы покупать наличные доллары и евро выше курса на бирже, а вот российские рубли их интересуют не так сильно и за них банки предлагают меньше, чем средневзвешенный курс на сегодняшних торгах БВФБ.


Центробанк России

Банк России принял решение опустить официальный курс евро на завтра на 42 копейки до 87,7369 российских рублей, а официальный курс доллара на завтра вырос на 27 копеек до 73,8588 российских рублей.
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]