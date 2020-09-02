Почти 1200 работников Мозырьского НПЗ требуют отставки Лукашенко и расследования зверств силовиков
Несогласные с результатами выборов и возмущенные жестокостью силовиков работники ОАО «Мозырский НПЗ» написали коллективное письмо в адрес руководства завода.
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Они требуют их услышать и открыто обсудить события последних недель в стране. Под письмом подписалось почти 1200 человек, передает TUT.BY
Работники выступают за отставку Александра Лукашенко и Лидии Ермошиной, за проведение новых выборов, осуждают насилие со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам и требуют честного расследования всех случаев насилия с привлечением к ответственности всех виновных.
Также рабочие требуют составления и подачи депутатских запросов по фактам задержания работников завода силовыми структурами и объяснить обоснованность задержания активиста сообщества «Страна для жизни», работника ОАО «Мозырский НПЗ» Руслана Парфѐнова.
Под обращением подписались 1186 человек.
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Подписавшиеся работники акцентируют внимание на том, что не могут присоединиться к общенациональной забастовке, так как не хотят подвергать риску экономическую стабильность предприятия. Но они против нарушения прав и свобод, гарантированных Конституцией Республики Беларусь.
Обращение было составлено таким образом, чтобы учесть мнение работников по каждому вопросу отдельно — под каждым из пунктов можно поставить ответы как «за», так и и «против».
Подписавшиеся настаивают на проведении встречи с максимально возможным количеством работников предприятия для разъяснения вопросов, отраженных в открытом обращении. Результаты встречи требуют опубликовать в открытом доступе в Outlook и газете «Мозырский нефтепереработчик».
От генерального директора ОАО «Мозырский НПЗ» люди требуют обеспечить свободное выражение своих позиций, как гражданских, так и трудовых в коллективах, прекратить давление руководства на работников при принятии решения о выходе или вступлении в профсоюзы.
Открытое письмо работники передали в приемную генерального директора Виталия Павлова на прошлой неделе. Ответа пока не было.
13:10 02/09/2020
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