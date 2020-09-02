Руководителем Ассоциации белорусских банков стал Владимир Драгун

Владимир Драгун родился в 1973 году. Окончил факультет прикладной математики и специальный факультет бизнеса и информационных технологий БГУ. Кроме того, получил дипломы Университета Козьминского в Польше и Бизнес-школы ИПМ.





Опыт работы Драгуна в банковской системе — более 25 лет. Он работал начальником отдела, заместителем начальника управления в ОАО «Белинвестбанк»; исполнительным директором, заместителем председателя правления ЗАО «АКБ «Белросбанк»; заместителем председателя правления Банка развития. С июня 2015 года по март 2020-го возглавлял СтатусБанк.





Как сообщалось, в конце марта скоропостижно скончался руководитель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский.





До сих пор обязанности руководителя ассоциации исполняла Анна Ковалева.