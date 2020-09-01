Сервис Alias Directory Service позволяет выбирать получателя денежного перевода из списка контактов в мобильном телефоне, что избавляет от необходимости запоминать и передавать данные, такие как 16-значный номер карты. В свою очередь, телефонный номер может быть как белорусским, так и зарубежным – из стран СНГ, Украины и Грузии, пишет "Ежедневник"





«В Беларусь пришел мировой сервис Visa Alias, и это дает возможность совершать переводы быстро, удобно и безопасно. Технологическая платформа позволила БПС-Сбербанку стать первым банком в стране, который дополнил собственный сервис p2p-переводов подобным глобальным решением», — прокомментировал заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко.





Подключить сервис можно в мобильном или интернет-банке Сбербанк Онлайн, где уже отражена опция «Настройка получения переводов по номеру телефона на карты Visa». Для этого нужно «привязать» карту к номеру мобильного телефона. К номеру можно добавить только одну платежную карту Visa, но при необходимости, впоследствии ее можно заменить на другую. После осуществления настроек, получателю достаточно сообщить отправителю соответствующий номер телефона.





Переводы можно совершать в мобильном приложении банка или интернет-банке. Для этого в каталоге нужно найти раздел денежных переводов, выбрать «перевод на карту другого банка» и указать «по номеру телефона». После этого нужно ввести номер телефона в международном формате или выбрать получателя из списка контактов. Система попросит указать сумму перевода и подтвердить операцию. Для получения перевода необходимо «привязать» карту к сервису Visa Alias.









«Платежные технологии развиваются в Беларуси очень динамично, страна уже неоднократно демонстрировала готовность к внедрению самых инновационных сервисов. Меняется потребительский опыт, а вместе с ним и ожидания клиентов от финансовых сервисов. Поэтому мы в Visa постоянно изучаем новые возможности использования проверенных технологий, чтобы предлагать больше ценности потребителям и бизнесу. Уверены, что клиенты оценят расширенный функционал переводов по номеру мобильного телефона. Запуск технологии Visa Alias ­– это еще один пример позитивных изменений на платежном рынке Беларуси», — отметила региональный менеджер Visa в Украине, Беларуси и Молдове Светлана Чирва.





Сервис позволяет осуществлять переводы в белорусских рублях, но поддерживает переводы между картами, эмитированными в других валютах – сумма конвертируется автоматически. Комиссия составляет 1,5% от суммы операции (минимум 2 рубля). Переводы проводятся в онлайн-режиме, а деньги поступают мгновенно при отсутствии ограничений у банка-получателя.