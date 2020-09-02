Меркель высказалась о будущем "Северного потока-2" на фоне возможных санкций США
Правительство Германии считает необходимым завершение строительства газопровода "Северный поток-2".
Ангела Меркель убеждена, что "Северный поток-2" надо достроить / REUTERS
Немецкое правительство убеждено, что российский газопровод "Северный поток-2" необходимо достраивать, даже на фоне попыток США помешать завершению проекта.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает DW. В частности, она упомянула американские санкции, которые США планируют ввести против компаний, которые будут участвовать в завершении строительства газопровода.
"Мы не считаем эти экстерриториальные санкции, то есть те, которые распространяются за пределы Соединенных Штатов, правомочными", - отметила Меркель.
Северный поток-2: история санкций США
6 августа 2020 года в США пригрозили санкциями немецкому порту из-за "Северного потока-2".
21 июля 2020 года Палата представителей Конгресса США одобрила изменения в законодательстве, которые предусматривают новые санкции против компаний, причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2".
В мае 2020 года посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что Вашингтон готов ввести новые санкции из-за газопровода "Северный поток-2".
Кроме того, Гренелл призвал федеральное правительство ФРГ переосмыслить свою политику в отношении России.
В ответ глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что намерения Вашингтона расширить санкции против "Северного потока-2" не повлияли на планы Берлина по проекту.
08:21 02/09/2020
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