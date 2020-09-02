+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Меркель высказалась о будущем "Северного потока-2" на фоне возможных санкций США

Правительство Германии считает необходимым завершение строительства газопровода "Северный поток-2".

Ангела Меркель убеждена, что "Северный поток-2" надо достроить / REUTERS

Немецкое правительство убеждено, что российский газопровод "Северный поток-2" необходимо достраивать, даже на фоне попыток США помешать завершению проекта.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает DW. В частности, она упомянула американские санкции, которые США планируют ввести против компаний, которые будут участвовать в завершении строительства газопровода.

"Мы не считаем эти экстерриториальные санкции, то есть те, которые распространяются за пределы Соединенных Штатов, правомочными", - отметила Меркель.

Северный поток-2: история санкций США


6 августа 2020 года в США пригрозили санкциями немецкому порту из-за "Северного потока-2". 

21 июля 2020 года Палата представителей Конгресса США одобрила изменения в законодательстве, которые предусматривают новые санкции против компаний, причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2". 

В мае 2020 года посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что Вашингтон готов ввести новые санкции из-за газопровода "Северный поток-2". 

Кроме того, Гренелл призвал федеральное правительство ФРГ переосмыслить свою политику в отношении России.

В ответ глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что намерения Вашингтона расширить санкции против "Северного потока-2" не повлияли на планы Берлина по проекту.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]