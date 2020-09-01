При этом, согласно статистике, около двух третей вкладов физлиц безотзывные, то есть забрать их из банков раньше срока окончания договора можно только в исключительных случаях. FINANCE.TUT.BY поинтересовался у некоторых банков, что это могут быть за случаи и как в таких ситуациях пересчитают проценты.





В контакт-центре Беларусбанка сообщили, что «досрочное расторжение безотзывного вклада не предусмотрено».





— Рассмотрение банком возможности досрочного возврата денежных средств по безотзывным срочным банковским вкладам производится в исключительных случаях, каждая ситуация клиента рассматривается индивидуально, — пояснила оператор. — В случае если у вас возникла причина, по которой вам необходимо досрочно закрыть безотзывный вклад, рекомендуем вам обратиться в центр клиентского обслуживания (для вкладов, открытых в головном офисе, или в операционную службу филиала, ЦБУ, в подразделении которого ведется счет, с паспортом, заявлением установленной формы и подтверждающими документами. Сроки рассмотрения заявления — как правило, не более 15 рабочих дней.





Также в Беларусбанке уточнили, что при досрочном закрытии вклада проценты за все время нахождения денег на депозите будут пересчитаны по сниженной ставке: 0,5% — для вкладов в белорусских рублях, 0,1% — для вкладов в валюте.

В Белинвестбанке пояснили, что досрочно вернуть безотзывный вклад можно «в случае ухудшения вашего состояния — смерть близких родственников, тяжелая болезнь».





— При досрочном закрытии вклада у вас должен быть документ на руках, подтверждающий вескую причину для экстренного снятия. Когда вы будете расторгать договор вклада, вы будете подписывать соглашение о том, что весь вклад будет пересчитан по ставке текущего счета, — сообщили в контакт-центре.





В Белгазпромбанке озвучивают больше причин для досрочного расторжения безотзывного вклада:





— Потеря вкладчиком трудоспособности на срок более 6 месяцев; обстоятельства, подтвержденные документально, влекущие необходимость получения вкладчиком либо близкими родственниками вкладчика экстренной платной медицинской помощи; смерть близкого родственника вкладчика; порча жилого помещения вкладчика, влекущая невозможность проживания в данном жилом помещении; получение вкладчиком первичной инвалидности 1, 2, 3 группы в течение срока действия срочного безотзывного банковского вклада; прекращение трудовых отношений вкладчика с нанимателем в период действия договора срочного безотзывного банковского вклада, подтвержденное документально, продолжительность незанятости вкладчика — от 1 месяца и выше.





Чтобы забрать досрочно вклад в одной из этих ситуаций, в Белгазпромбанке требуется паспорт и подтверждающие документы.





В БПС-Сбербанке тоже говорят, что перечень ситуаций, в которых можно забрать такой вклад, «довольно большой».





— Востребовать депозит можно, например, на лечение, обучение, покупку недвижимости и т. п. Если, согласно перечню, вы сможете досрочно расторгнуть договор депозита, то для решения данного вопроса необходимо обращаться в отделение банка с паспортом и подтверждающими документами, — рассказали в контакт-центре.

В Технобанке какого-то единого перечня ситуаций, в которых можно досрочно забрать безотзывный вклад, нет.





— Вам необходимо обратиться в отделение банка с паспортом и написать заявление в произвольной форме. Банк в индивидуальном порядке рассмотрит заявление в течение 15 дней, — сообщили в банке.





О том, что все ситуации рассматриваются только индивидуально и при наличии подтверждающих документов, нам также сообщили в Альфа-Банке и Приорбанке.