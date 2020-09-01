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Ярошук: На многих предприятиях руководство выступает против власти

Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук рассказал naviny.media, что стачечное движение на белорусских предприятиях использует новые методы

По словам главы БКДП, на некоторых предприятиях «имеет место саботаж, игнорирование распоряжений». При этом, Александр Ярошук утверждает, что в них участвует и руководство некоторых предприятий, а не только рабочие.

«У нас множество фактов, когда на предприятиях, в том числе крупных, стратегических, вся администрация и ИТР выступают против власти», — рассказала глава профсоюзов, не сказав, на каких предприятиях такая ситуация.

Все это скажется на экономике страны. «Несложно себе представить, о каком качестве рабочего процесса может идти речь. Нормального производственного процесса на предприятиях уже не будет. В какой степени будет парализована экономика, можно только предполагать, но она и так в не лучшем состоянии», — уточнил Александр Ярошук.
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