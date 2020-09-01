Проблемы белорусских банков: что происходит и чего ждать дальше?

В конце месяца банки один за другим стали сообщать о приостановке кредитования, в течение двух недель на биржевых торгах ажиотажный спрос на валюту перерастал чуть ли не в драку, доллар и евро перешли свои исторические максимумы, и, несмотря на заверения правительства, население выносило свои вклады, по пути теряя проценты с них.





Office Life поговорил с финансистом Алексеем Шиленком о том, что происходит с банками.





— Почему банки прекращают кредитование и при каком условии оно может возобновиться?





— Текущая проблема у банков — невыполнение требований регулятора по Фонду обязательных резервов (ФОР) по резерву валюты на уровне 17%. Такое требование НБ в настоящее время не выполняет ни один банк. Этот фактор совместно с практическим отказом регулятора в поддержании ликвидности и повсеместным снятием населением вкладов (с этим столкнулись все банки) стал причиной прекращения кредитования полностью либо частично.





Для возврата к прежним формам работы сектора банки ждут либо ослабления требований по валютной части ФОР, либо поддержки ликвидности со стороны Нацбанка или учредителей (касается в первую очередь банков с российским капиталом) до решения регулятора.





— Почему произошел обвал рубля?





— Сейчас политические факторы играют более значимую роль, чем экономические. Мы видим ситуацию, когда один телеграм-канал с 2 млн подписчиков и неадекватный государственный пиар за несколько дней обвалили и курс рубля, и показатели ликвидности банков.





— Что может выправить ситуацию на валютном рынке?





— Доверие населения к банкам и госструктурам в целом утрачены, и надолго. Очевидно, что все усилия Нацбанка по выстраиванию доверия к долгосрочным (равно безотзывным) вкладам в нацвалюте полностью потеряны, и нужно все начинать сначала.





В полной мере это утраченное доверие показало население. В последний месяц люди активно берут рублевые кредиты, в том числе под 20-25% годовых, и покупают на них валюту. Однако если НБ будет снижать курс день-два подряд, валюту понесут обратно в банки.





— Какую стратегию могут выстроить банки?





— Сейчас банки заняли выжидательную позицию. Внутри активно обсуждаются возможное принятие и подготовка нормативного акта, по которому валютные платежи нужно будет согласовывать с Нацбанком или ДФР. Кроме того, банки ждут, применят ли санкции к Беларуси и какими они будут, — тогда они смогут выстроить свою дальнейшую стратегию.





Но сейчас стали проявляться новые живые проблемы, которые уже затрагивают предприятия и не могут не коснуться банков. Международные страховые компании, как, например KUKE, обнулили страховой лимит по Беларуси.





Ранее иностранные поставщики предоставляли отсрочки платежей либо под страховку, либо под банковские гарантии. Теперь фактически страховок больше нет. И быстро перейти с отсрочки платежей на предоплату получится у считанных предприятий.





Поэтому вырастет потребность в получении банковских гарантий. Будут ли готовы их дать белорусские банки — это вопрос.





— Алексей, ходят разговоры, что вслед за физлицами, массово забирающими свои вклады, иностранные банки могут затребовать свои средства, которые они выдавали в рамках зарубежных кредитных линий. Чем это может грозить нашим банкам?





— На 1 августа 2020 года уровень общего долга белорусского банковского сектора перед нерезидентами составил $4,383 млрд. Эти средства банки занимали в основном для финансирования модернизации госпредприятий. Состав долга тоже интересный — почти половина заемных средств (47,6%) принадлежит российскому капиталу.





Конечно, если бы нерезиденты разом потребовали возврата этих средств, это бы негативно повлияло на белорусские банки. Но забрать свои финансы досрочно и быстро иностранным банкам вряд ли удастся. Сложно представить, что можно истребовать возврат долгосрочного кредита, выданного иностранным банком, если этот кредит нормально обслуживается (платятся проценты и основной долг по сроку).





В крайнем случае могут быть приостановлены возобновляемость кредитных линий или лимиты выдачи. Но это очень небыстрый процесс в плане полного возврата средств.





Кроме того, чтобы что-то забрать, нужно чтобы это «что-то» было в наличии. Если банк рефинансировался под конкретные проекты и выдал эти привлеченные средства кредиторам-предприятиям (или госструктурам), то как их быстро и досрочно вернуть?





Физически нет такой возможности.